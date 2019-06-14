Личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы установили

14 июня 2019 г. 18:15
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Правоохранители установили личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки, который произошел под утро 20 мая. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в поджоге палатки волонтеров правоохранители подозревают харьковчанина 1985 года рождения, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.   

 

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