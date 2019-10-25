 

Личность погибшего при подрыве гранаты установили

25 октября 2019 г. 17:39
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Правоохранители установили личность мужчины, который после стрельбы на Клочковской во время его задержания подорвался на гранате.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При погибшем эксперты обнаружили еще четыре единицы гранат Ф-1 и пистолет. 

Напомним, что сегодня около 12:05 по улице Клочковской в ​​Харькове произошла перестрелка между группой мужчин. 

Установлено, что два харьковчанина вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Там их ожидал злоумышленник, открывший огонь. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка.

В результате происшествия один из пострадавших скончался в карете скорой, другой сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Никто из граждан на улице не пострадал. 

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, у больничной палаты потерпевшего установлена ​​круглосуточная охрана из числа работников батальона полиции особого назначения.

После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле «Тойота». Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.   

Для розыска и задержания злоумышленника в городе и области была введена в действие полицейская операция «Сирена». 

В ходе нее патрульные обнаружили в районе Южного железнодорожного вокзала мужчину, по приметам похожего на разыскиваемого. Брюки злоумышленника были в крови. 

Патрульные полицейские достали оружие, однако беглец отвернулся и подорвал себя гранатой. 

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством. 

- Наверное, он заказчиков убийства боялся больше, чем полицию, - отметил глава полицейского главка. - Поэтому вместо того, чтобы сдаться патрульным, подорвал себя гранатой.

Полиция установила личность киллера. Им оказался житель города Горловка Донецкой области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.    

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

 

Видео: 

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