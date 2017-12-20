Лидера «Юго-Востока» освободили из-под стражи

20 декабря 2017 г. 18:39
Автор: АТН
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Сегодня в Апелляционному суде рассматривали жалобу Юрия Апухтина. 23 мая активного участника «русской весны» осудили на 6 лет лишения свободы.

Судьи заслушали записи показаний свидетелей и экспертов. Кроме того приняли решение зачитать результаты экспертиз. После чего определились со своим решением.

Без изменений оставили решение суда в части массовых беспорядков, но посчитали необоснованным обвинение в призывах к изменению конституционного строя.

Учитывая закон Савченко, по которому Апухтин отсидел уже больше 5 лет за решеткой, судьи приняли решение выпустить его из-под стражи.

У сторон есть 3 месяца на кассационную жалобу.

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