Лифт - убийца на Дружбы Народов. За что люди так прозвали механизм?

11 мая 2018 г. 19:29
Автор: Светлана Еченина
64 просмотра

Лифт - убийца. Такое прозвище он получил от жителей многоэтажки на улице Дружбы Народов. Дело в том, рассказывают люди, что каждый второй житель боится этого механизма до полусмерти

Татьяна Добычина, местная жительница

Я лично иду по два этажа.  Два этажа - пять минут передышка… А уж если застреваю в лифту- то мало не покажется. С тем, что звонишь – «Да приедет» - Я сердечница – я сейчас здесь умру, и что вы будете с этим делать?

Впрочем, напуганы не только пенсионеры. Рассказать о страшном лифте вышли и родители малышей. Например, Максим не на шутку обеспокоен состоянием грузового лифта. Его ребенку недавно исполнилось полтора годика. Каждый раз малыш очень боится этого страшного места

Максим Петренко, местный житель

Очень страшно, бывает вот этот лифт, который грузовой, там, видимо, какие-то неполадки  - он начинает трястись так… и ребенок пугается очень. Бывало такое даже, что приходится успокаивать, потому что и нам страшно, что он когда-нибудь, может, и упадет, потому что трясет его и гремит  очень прилично.

Лифты, а их два - грузовой и пассажирский, постоянно останавливаются, по стенам течет смазка, при движении слышать грохот и скрежет, а еще - страшные дыры в полу. Люди говорят, что уже устали от борьбы с депутатами, ЖЭКами и коммунальщиками. Ведь по их словам, за помощью они обращаются уже более двух десятков лет, а слышать их никто не желает

Татьяна Добычина, местная жительница

Куда обращались?  По пунктам. По пунктам – Харьковгорлифт, наш ЖЭК, к начальнику ОДС, к депутатам обращались – никакой реакции, никто на нас не реагирует

Также, говорят жители, обращение они писали и на сайт городского головы, но это проблему не решило.

В горсовете, в свою очередь говорят, что в коммунальном предприятии «Харьковгорлифт» нет ни одного обращения от жителей этого дома. Сегодня на место выезжала аварийная служба специалистов предприятия, и они оценили состояние механизма лифта как удовлетворительное. И добавили, что никто из жителей дома к бригаде не вышел.

Возможно, не вышли потому, что не видели, отрицают жители. И теперь возмущеннык люди решают, как лучше привлечь внимание городских чиновников к ситуации, когда одни не видят ремонтников, а другие- жалоб.

Видео: 

Лифт убийца на Дружбы Народов За что люди так прозвали механизм - 11.05.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.