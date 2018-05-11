Лифт - убийца на Дружбы Народов. За что люди так прозвали механизм?

Лифт - убийца. Такое прозвище он получил от жителей многоэтажки на улице Дружбы Народов. Дело в том, рассказывают люди, что каждый второй житель боится этого механизма до полусмерти

Татьяна Добычина, местная жительница

Я лично иду по два этажа. Два этажа - пять минут передышка… А уж если застреваю в лифту- то мало не покажется. С тем, что звонишь – «Да приедет» - Я сердечница – я сейчас здесь умру, и что вы будете с этим делать?

Впрочем, напуганы не только пенсионеры. Рассказать о страшном лифте вышли и родители малышей. Например, Максим не на шутку обеспокоен состоянием грузового лифта. Его ребенку недавно исполнилось полтора годика. Каждый раз малыш очень боится этого страшного места

Максим Петренко, местный житель

Очень страшно, бывает вот этот лифт, который грузовой, там, видимо, какие-то неполадки - он начинает трястись так… и ребенок пугается очень. Бывало такое даже, что приходится успокаивать, потому что и нам страшно, что он когда-нибудь, может, и упадет, потому что трясет его и гремит очень прилично.

Лифты, а их два - грузовой и пассажирский, постоянно останавливаются, по стенам течет смазка, при движении слышать грохот и скрежет, а еще - страшные дыры в полу. Люди говорят, что уже устали от борьбы с депутатами, ЖЭКами и коммунальщиками. Ведь по их словам, за помощью они обращаются уже более двух десятков лет, а слышать их никто не желает

Татьяна Добычина, местная жительница

Куда обращались? По пунктам. По пунктам – Харьковгорлифт, наш ЖЭК, к начальнику ОДС, к депутатам обращались – никакой реакции, никто на нас не реагирует

Также, говорят жители, обращение они писали и на сайт городского головы, но это проблему не решило.

В горсовете, в свою очередь говорят, что в коммунальном предприятии «Харьковгорлифт» нет ни одного обращения от жителей этого дома. Сегодня на место выезжала аварийная служба специалистов предприятия, и они оценили состояние механизма лифта как удовлетворительное. И добавили, что никто из жителей дома к бригаде не вышел.

Возможно, не вышли потому, что не видели, отрицают жители. И теперь возмущеннык люди решают, как лучше привлечь внимание городских чиновников к ситуации, когда одни не видят ремонтников, а другие- жалоб.