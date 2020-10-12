Ликвидация последствий пожара на улице Конторской

Обгоревшие стены, разбитые окна и испорченный пол - все это последствия пожара, произошедшего в 18-м доме по улице Конторской. Татьяна рассказывает, что квартиру в нем купили совсем недавно, сделали ремонт, а вот справить новоселье не успели.

Татьяна, жительница дома:

Сначала было: почему так, почему именно мы? А дальше уже понимаешь, что ну вот это произошло и не остается другого выбора, как просто выгребать всю эту ситуацию.

Вспыхнула одна из квартир на втором этаже, а оттуда огонь начал распространяться дальше. Чтобы сбить пламя, спасателям пришлось буквально заливать дом водой, ведь старое сооружение с деревянными перекрытиями горели очень сильно. Поэтому квартиры, которые уцелели от огня, пострадали от воды. Вся мебель и личные вещи жителям до сих пор приходится сушить. Ликвидировать последствия пожара продолжают до сих пор. Татьяна говорит, что после пожара они не могли даже зайти в свои квартиры, ведь завалы перекрыли доступ к жилью, поэтому жителям пришлось самостоятельно разбирать мусор.

Татьяна, жительница дома:

К нам приехали с районной администрации в пятницу утром, посмотрели, что здесь происходит. Сказали, что мы вам на следующий день пришлем помощь, но, не смотря на то, что соседи говорили, что тут надо расчищать прямо сейчас, потому что здесь завалы, на голову может что-то упасть. Нам сказали, выносите вещи, а мы сами все уберем.

Некоторые люди остались жить в сгоревших квартирах, ведь им просто некуда идти. Любовь живет в этом доме уже 10 лет. Женщина говорит, что до сих пор не может оправиться от последних событий. Ее квартира находится на втором этаже - от огня в ней пострадал потолок в кухне. А другие комнаты затопило водой.

Любовь, жительница дома:

Конечно, жуткое зрелище, ты стоишь, смотришь, что твоя хата горит, и ничего не можешь сделать. Как такого, мебель замочило, тушили, сколько там 16 машин и вся вода ушла сюда.

В департаменте жилищного хозяйства, сообщают, что дом является архитектурной памяткой, поэтому на данный момент готовится проект по его реставрации. Между тем, на место пожара начали завозить все необходимые строительные материалы и убирать мусор. После завершения работ будет восстановлена подача газа, света и воды. А пока жителям пострадавших квартир была выделена единоразовая денежная помощь.