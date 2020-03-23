Липосам®: что такое прилипатель и как он помогает растению?

Существенные изменения климата требуют разработки новых и совершенствования существующих систем ведения земледелия, ведь сохранить урожай становится все труднее.

Для уменьшения себестоимости и повышения эффективности средств защиты и питания растений большое значение имеют прилипатели, которые помогают закрепить рабочий раствор препаратов для защиты растений на семенах и листовой поверхности, а также предотвращает стекание и продливает их действие.

Одним из лучших прилипателей, представленных сегодня на рынке, является Липосам® от БТУ-ЦЕНТР.

Липосам® образует на листьях растений сеточку вроде эластичного бинта, которая сохраняет влагу, и не нарушает при этом фотосинтез и дыхание растений, чем выгодно отличается от синтетичных прилипателей которые образуют пленку, которая частично изолирует обработанные листья и семена от окружающей среды. Это достигается благодаря структуре высокомолекулярных полимерных волокон, которые к тому же очень эластичные и упругие. Они мягко обволакивают растения не мешая процесам роста, дыхания и фотосинтеза.

Липосам® не просто закрепляет рабочие растворы препаратов на листьях растений но и выполняет также функцию адъюванта. Он способствует снижению поверхностного натяжения, максимальному распространению водных растворов препаратов на поверхности растений и пролонгации действия препаратов до 30 суток, что позволяет повысить эффективность средств защиты растений. К тому же Липосам® помогает смягчить стресс от резкого действия пестицидов и действует на растения как антидот антистресант за счет абсорбирующей способности полимеров.

При высокой возможного выпадения интенсивных осадков, что в последнее время имеет место практически во всех зонах, применение прилипателя Липосам® целесообразно в баковых смесях с гербицидами, особенно теми, которые хорошо растворяются в воде, поскольку именно они часто промываются и в результате этого попадают в зону расположения семян сельскохозяйственных растений.

В сочетании с почвенным гербицидом Липосам® улучшает впитывание гербицидов в верхние слои почвы и задерживает там рабочий раствор. За счет этой особенности Липосам® усиливает эффективность гербицидов и уменьшает фитотоксичность на культурные растения, поскольку большинство из них прорастает из слоя почвы 5-10 см, где и встречается с повышенной концентрацией гербицида, а корневая система сельскохозяйственных растений (которая размещается ниже) не страдает от негативного воздействия.

Большинство поверхностно активных веществ только снижают поверхностное натяжение рабочего раствора. В отличие от них Липосам позволяет сохранить влажность почвы в зоне защитного экрана, обеспечивая контакт влаги и действующего вещества гербицида, тем самым предотвращая блокировку ее действия на проростки сорняков. Это наиболее актуально в холодную погоду, когда время появления всходов растений растянуто.