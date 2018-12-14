Липы и акации против бензопил и топоров. Спил деревьев в ботаническом памятнике природы местного значения

Липа и акация - против бензопил с топорами, как результат - более 50 –ти деревьев были спилены, разрезаны и вывезены в неизвестном направлении, говорят свидетели. И добавляют, что все началось еще накануне, а продолжилось сегодня с самого утра

Елена Кравченко

Пришла и увидела, что продолжается рубка. Более того, идет распил деревьев и вывозится древесина. Древесина вывозится тяжелая, отдельными совершенно машинами, номера я записала. Когда я начала снимать - трактор, который работал, грузил эту древесину, начал на меня наезжать

Здесь, на улице Бажанова 11, говорят активисты «Зеленого фронта», находится не только заброшенное здание туберкулезного диспансера, а еще и ботанический памятник природы местного значения "Черноглазовские дубы".

Согласно охранным обязательствам, на этой территории запрещены любые строительные работы, тем более, уничтожение деревьев, пояснили активисты

Ирина Гончарова, представитель организации «Зеленый фронт»

Фактично те, що ми тут бачимо – це і є та господарська діяльність, яка порушує екологічну рівновагу і загрожує охраняємим деревам. Крім того, вже чітко відомо, що це робиться під будівництво, тобто тут ще будуть ритися котловани. Жодних шансів, що дуби переживуть, навіть, якщо їх не зрублять, шансів пережити активне будівництво 16-типоверхівки у них немає

Местные жители вместе с активистами вызвали на место правоохранителей. Патрульные прибыли через полчаса и попросили у коммунальщиков документы, предоставляющие им право проводить здесь работы. Те, в свою очередь, продемонстрировали "Акт обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению", в котором говорится о том, что снос деревьев связан со строительством многофункционального комплекса с жилыми квартирами и подземным паркингом.

Это решение приняла комиссия исполкома Харьковского городского совета во главе с Алексеем Богачом, директором коммунального хозяйства, еще в октябре текущего года.

Впрочем, о ценности ботанического памятника в документе речи почему-то не идет.

Активисты, в свою очередь, написали заявление в правоохранительные органы. Спил деревьев прекратился только после обеда. Получить комментарии в горсовете по этому поводу не удалось, хотя там и пообещали дать ответ в течение дня.