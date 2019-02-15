Лишили прав на год и назначили штраф. Брата Зайцевой наказали за нарушение ПДД

Автомобиль BMW 320, водитель которого остановился на тротуаре, не оставив для движения пешеходов, патрульные заметили 3 июня прошлого года по улице Ляпунова, 11. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивую походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткую речь.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения Зайцев В.В. отказался в присутствии двух свидетелей. Полицейские составили админпротокол.

Как затем писали в СМИ и социальных сетях, водителем оказался брат участницы смертельной ДТП на Сумской, Алены Зайцевой.

Накануне, в соцсетях начала появляться информация, что молодой человек избежал ответсвенности. Однако, в документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений сказано, что летом прошлого года Дзержинский районный суд г. Харькова привлек Зайцева к административной ответственности и взыскал с него штраф в размере 10 200 грн, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 1 год.