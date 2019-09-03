"Лишили выбора!" В харьковской школе вспыхнул языковой скандал

В харьковской школе №163 города родителям учеников выдали заявления, в которых они якобы лично просят руководство учебного заведения ввести изучение русского языка.

Как написала на своей странице в Facebook писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой, инициатором такого шага стала директор школы Валентина Тарасова.

"Родители! Это манипуляция и нарушение. Директор прикрывает свою задницу вашими заявлениями. Мол, родители попросили. Конечно, часть из вас может хотеть русский. Учите на здоровье. Но знайте, вас лишили прав выбора. Вы должны были получить на собрании не "добровольное" заявление, а список предметов на выбор. Из этих предметов, по перечню, вы должны были выбрать предмет, самый нужный вашему ребенку", – обратилась она к родителям учеников.

Ницой не исключила, что подобная ситуация могла иметь место во многих украинских школах, и напомнила, что целью подобных инициатив директоров является забота о личных интересах, а не о развитии детей.

"Вас не спросили: может, вашим детям полезнее и нужнее в жизни будет что-то другое, чем русский. Может, вам надо английский или немецкий, или математику, или вообще вы хотите этику? Вас об этом не спросили. Вам раздали заявления на определенный директором предмет", – возмутилась писательница.

Она посоветовала родителям бороться за права своих детей и требовать от дирекции школы выполнения правил. Прежде всего, подчеркнула она, следует получить полный список предметов на выбор, после ознакомления с которым провести опрос о том, какой предмет ввести для изучения.

"Если в вашей школе таки исправят ситуацию и проведут опрос, конечно, мнение родителей разделится, и русскоязычные не захотят уступать. Выход из ситуации тоже есть. Разделение класса на группы", – пишет Ницой.

Аналогично можно бороться и с возражениями директора школы по поводу того, что учебный план якобы уже утвержден департаментом образования. Ницой напомнила, что департамент действительно утверждает перечень предметов (учебный план), но ссылаясь на директора, который, в свою очередь, ориентируется на заявления родителей. Следовательно, если родители их изменят, то департамент будет обязан переутвердить план.

"Все в ваших руках. Все возможно. Есть еще куча других рычагов влияния на дирекцию. Закон на вашей стороне. Причина только в одном – в вашей психологической устойчивости. Вы или вас", – подытожила писательница.