Ливень десятилетия в Киеве: опубликовано видео последствий стихии

Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео)
25 июля в Киеве произошел настоящий погодный апокалипсис.
Столицу накрыли мощные ливни с грозой.
Большинство городских улиц превратились в реки.
Дождь полностью парализовал движение в столице.
Водой затопило подземные переходы, в некоторых даже образовались водопады.
В городе было приостановлено движение трамваев и троллейбусов и введено оперативное состояние.
Борщаговку накрыли шквальный ветер и град, а на Шулявке стихия повалила деревья. Из-за сильного ливня на улице Телиги обвалился мост. Непогода вызвала в Киеве километровые пробки.
Столица все еще оправляется от непогоды.
По прогнозам синоптиков, проливные дожди в Киеве задержатся до конца июля.