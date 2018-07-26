Ливень десятилетия в Киеве: опубликовано видео последствий стихии

26 июля 2018 г. 13:25
Источник: УНИАН
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Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео)

25 июля в Киеве произошел настоящий погодный апокалипсис.

Столицу накрыли мощные ливни с грозой.

Большинство городских улиц превратились в реки.

Дождь полностью парализовал движение в столице.

Водой затопило подземные переходы, в некоторых даже образовались водопады.

В городе было приостановлено движение трамваев и троллейбусов и введено оперативное состояние.

Борщаговку накрыли шквальный ветер и град, а на Шулявке стихия повалила деревья. Из-за сильного ливня на улице Телиги обвалился мост. Непогода вызвала в Киеве километровые пробки.

Столица все еще оправляется от непогоды.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в Киеве задержатся до конца июля.

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