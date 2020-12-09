Локдаун с 8-го января: список карантинных ограничений

09 декабря 2020 г. 16:26
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров Украины утвердил новые ограничения на время жесткого карантина. Они будут действовать с 8-го по 24 января 2021 года. Об этом говорилось на заседании правительства.

Среди запретов и ограничений:

  • ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
  • на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
  • запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
  • общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

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