Локдаун с 8-го января: список карантинных ограничений

Кабинет министров Украины утвердил новые ограничения на время жесткого карантина. Они будут действовать с 8-го по 24 января 2021 года. Об этом говорилось на заседании правительства.
Среди запретов и ограничений:
ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.