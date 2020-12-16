Локдаун в Германии: крупнейшую экономику Евросоюза ограничивают до 10 января

Германия ввела жесткий локдаун из-за пандемии Covid-19 и пытается предотвратить распространение вируса. Ограничения будут действовать до 10 января. На Рождество 25 декабря их несколько смягчат и одной семье позволят пригласить в гости до четырех близких родственников.

Германия является крупнейшей экономикой ЕС (ВВП - 4 трлн долларов) и имеет самое большое население среди стран союза (80 млн человек). Решение усилить ограничения приняла канцлер Ангела Меркель и председатели федеральных земель из-за большого количества заражений и смертей.

Локдаун предусматривает закрытие большинства магазинов, предприятий общественного питания и школ.

Как заявил в понедельник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, это будут самые радикальные ограничения, введенные за всю историю ФРГ.

В среду страна сообщила о 952 случаях смерти и 23427 новых заражений коронавируса.