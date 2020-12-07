Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, как будет работать транспорт

07 декабря 2020 г. 15:57
Источник: Укринформ
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Общественный транспорт во время локдауна, который могут ввести в январе в случае ухудшения эпидситуации, будет работать со значительными ограничениями. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями - с использованием исключительно сидячих мест", - сказал Немчинов, отвечая на вопрос о работе общественного транспорта в случае введения локдауна.

Он добавил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

По его словам, эпидемиологи просчитали варианты в случае введения локдауна и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут останавливать. Глава правительства обещал обнародовать новые карантинные ограничения 9 декабря.

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