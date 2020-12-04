Локдауна на Новый год не будет. Минздрав предлагает с января ужесточить карантин

Локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, на январь-февраль приходится сезонный пик заболеваемости гриппом, что приведет к нагрузке на медицинскую систему. Он отметил, что именно к этому периоду нужно прийти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19.

"Сейчас мы как Министерство здравоохранения не станем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков... Мы точно выдержим до конца декабря", - заявил Степанов.

"В связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остается на достаточно высоком уровне, мы видим необходимость сбить эту волну. Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность такого карантина должна быть в течение трех недель", - отметил Степанов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что Кабмин на заседании в среду (9 декабря, - ред.) будет обсуждать ужесточение карантина. Вместе с тем, он добавил, что транспорт на карантин закрывать не будут.

В конце ноября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что радикальный локдаун необходимо вводить как можно быстрее на три или четыре недели. Кроме того, в ноябре три пары выходных подряд в Украине действовал карантин выходного дня. По оценкам Минздрава, такой карантин дал эффект, хоть и не такой, как ожидалось.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100% и назвал возможную дату - 2 января.