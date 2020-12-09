Локдауну быть: Кабмин определился с датами

Кабинет министров Украины назвал дату начала жесткого карантина. Он начнется 8 января и будет действовать до 24 января. Об этом заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.

По словам министра, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом, будут введены усиленные ограничения.

"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные новые ограничения, назовем их зимними каникулами, чтобы не допустить новой волны заболевания", - заявил Шмыгаль.