Локдауну быть: Кабмин определился с датами

09 декабря 2020 г. 16:06
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Кабинет министров Украины назвал дату начала жесткого карантина. Он начнется 8 января и будет действовать до 24 января. Об этом заявил Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.

По словам министра, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом, будут введены усиленные ограничения.

"С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные новые ограничения, назовем их зимними каникулами, чтобы не допустить новой волны заболевания", - заявил Шмыгаль.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53