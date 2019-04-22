Ложные сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий Донбасса - Аброськин

За минувшие сутки в полицию Украины поступило 47 ложных сообщений о заминировании.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его информации, 15 таких сообщений зарегистрировано в Харькове, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днепре, и по одному - в Волновахе Донецкой области и Новой Каховке Херсонской области.

«Объектами посягательств были: в городе Харьков - международный аэропорт "Харьков", супермаркеты "Ашан" и "Ave Plaza", торгово-развлекательные центры "Даффи", "Французский Бульвар" гостиницы "Kharkiv Palace", "Овис", "Харьков "," Мир "," Меркурий "," Парк Отель "," 12 "," 19 "," Кирова "и супермаркеты" Ашан ", в столице - шесть культовых православных сооружений и супермаркеты" Ашан ", ресторан быстрого питания" McDonald's "в городе Львов - аэропорт им. Данила Галицкого, железнодорожный вокзал, торгово-развлекательные центры "Форум", "King Cross Leopolis", "Forum Lviv», «Victoria Gardens", в городе Одесса - отель "Одесса", телеканал "7-й канал", Одесский Национальный Академический театр оперы и балета, в городе Днепр - супермаркеты "Ашан", в городе Волноваха - общеобразовательная школа № 7 в которой расположен избирательный участок, а в городе Новая Каховка – гидроэлектростанция», - рассказал Аброськин.

По данным правоохранителей, все сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий Донбасса.

«Российские наемники и террористы так называемых псевдореспублик с целью дестабилизации ситуации в стране «постарались» в воскресенье на «славу», - отметил он.

Правоохранители в результате поведенных проверок никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

По данным фактам открыто 20 уголовных производств.

«По моему личному убеждению, своими действиями преступники раздражали только обычных граждан, которые занимались хозяйственными делами, посещали магазины, отдыхали в развлекательных заведениях и путешествовали»,- написал полицейский.