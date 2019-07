Лучшие в своем деле

Компания Apple продолжает уверенно шагать по планете. Ее продукция, как и прежде, пользуется огромным спросом, соответственно финансовые показатели компании также на высоте. Достаточно взглянуть на многочисленные рейтинги самых дорогих компаний мира – Apple неизменно занимает место в лидирующей пятерке.

Не так давно, компания презентовала свой новый продукт из линейки планшетов - iPad Air. Миллиарды поклонников «надкусанного яблока» наперебой бросились обсуждать самые «горячие» вопросы – функционал, дизайн, стоимость, «железо» и прочие традиционные позиции.

Наша задача не сделать в этой новости рекламу американской компании – она с этим сама прекрасно справляется, производя одну из самых лучших электронных техник на Земле. Мы хотим показать, что нам тут, в Украине, есть чем гордиться. Согласитесь - ведущая роль компании просто обязывает её взаимодействовать с самыми лучшими партнерами, лидерами в своих областях. Именно так и поступает Apple.

Если вы зайдете на официальный сайт этой компании, в раздел, где рекламируется новый планшет и найдете ту часть, где говорится о самом крутом в мире бионическом чипе А12, который позволяет наслаждаться фотографической реалистичностью и 3-Д эффектами во время воспроизведения игр, вы увидите там фотографии четырех скриншотов нового планшета с играми, которые по мнению его создателей являются идеальными примерами для демонстрации всех самых лучших качеств нового изделия.

На одном из этих скриншотов запечатлен кадр из игры «RAID: Shadow Legends», огромный вклад в создание которой внесло украинское подразделение компании «Plarium» - ООО «Plarium Ukraine». Из сотен тысяч игр, доступных в App Store, для демонстрации качества графики выбрали всего 4, среди которых наш, харьковский RAID!

Это уже второе достижение игры на «поле» Apple - сразу после релиза, «RAID: Shadow Legends» попала в раздел «Editor`s choice» («Выбор редакции») в App Store, а также в «фичеринг» Google Play, так что к победам своих игр «Plarium Ukraine» не привыкать. И все – таки очень здорово знать, что в нашем городе есть люди, которые показывают всему миру как надо делать свою работу, как быть лучшими в своем деле.

Справка. Компания «Plarium Ukraine» - украинский лидер в области производства компьютерных игр. Основной офис «Plarium Ukraine», в котором трудятся более 600 человек, находится в Харькове, также у компании есть свои студии в Одессе и Львове. «Plarium Ukraine» принимала участие в разработке таких игровых хитов как «Total Domination», «Total Domination: Reborn», «Stormfall: Rise of Balur», «Sparta: War of Empires», «Nords: Heroes of the North», «RAID: Shadow Legends».