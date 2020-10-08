Лучшие взводы Сухопутных войск Украины соревновались на полигоне под Харьковом

Огонь, вода и ... обкатка танком. На Харьковщине три дня соревновались военнослужащие четырех оперативных командований Сухопутных войск Украины и Военного института танковых войск.

Несмотря на соревновательный дух соперничества, соглашаются: в реальном бою умения и навыки, отработанные на конкурсе, спасают жизни и помогают побеждать

Бажаю всім наснаги та сміливості! Переможе найкращий!

Участникам конкурса напоминают правила безопасности и выдают учебные противотанковые гранаты.

Обкатка танком - одно из конкурсных заданий. Почти сорокатонный Т-64 занимает исходную позицию.

За командою "До бою!" зайняти вогневу позицію, зброю в бік противника , доповідь про готовність

Чтобы задание засчитали, надо попасть гранатой по броне танка.

ВАДИМ ВОЗНЮК, курсант Военного института танковых войск НТУ "ХПІ"

Дуже приємне враження, все сподобалось. Звичайно, все вийшло на п'ятірочку, в танк гранатою попав, все. Бажано попасти в башту танку, шоб підірвати БК і щоб танк став, вийшов екіпаж, потім розстріляти його

Один за другим раздаются взрывы учебных гранат. Все пять команд успешно выполнили задание.

КОНСТАНТИН КОНОНИХИН, председатель конкурсной комиссии от Командования Сухопутными войсками

Метою цього конкурсу є перебороти страх у військовослужбовців перед військовою технікою, яка переходить в наступ. Відповідно у цьому конкурсі ми оцінюємо відбиття противника і підрив танку гранатою

Пять команд по пять человек - это лучшие взводы радиационной, химической, бактериологической розведки оперативных командований "Север", "Юг", "Запад" и "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и взвод Военного института танковиих войск.

АНДРЕЙ ЧУЛИНДА, начальник факультета РХБ защиты Военного института танковых войск НТУ "ХПІ"

Всі ті знання, уміння та навички, які отримують наші курсанти , пригодяться їм під час служби, і досвід залучення підрозділів РХБ захисту в районі проведення АТО, ООС це підтвердив

Огонь, дым, шумовые эффекты, имитирующие взрывы, и звуки боя. Конкурсанты преодолевают психологическую полосу препятствий. И физическая нагрузка здесь большая. Бронежелет, каска, оружие, противогаз - это около тридцати килограммов.

АЛЕКСАНДР ДМИТРЕНКО, ст.солдат (Команда оперативного командования "Север")

Найскладнішим завданням було багато диму, дуже важко зорієнтуватись в місцевості, наша команда доволі непогано справилась. Показник - 5 хвилин, я думаю, це досить непогано для першого разу

Неотложная медицинская помощь и эвакуация раненых с поля боя - здесь оценивают, правильно ли накладывают жгут, и время эвакуации в места, где нет столкновения с условным противником. За всё начисляются баллы.

Но военнослужащие, у которых есть боевой опыт, а таких среди конкурсантов большинство, - знают: в реальном бою умения и навыки, которые отрабатывают на подобных конкурсах, спасают жизни и позволяют выполнить боевую задачу.