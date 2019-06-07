Луганчанка жалуется, что единственного кормильца в семье держат в харьковском военкомате

Луганчанка Людмила Солоха, которая только что закончила обучение в Харькове, в очередной раз приходит на сборный пункт - говорит, что здесь безо всяких оснований и ничего не объясняя, держат ее парня, Николая Картавца.

Людмила Солоха, студентка

Мы пошли в военкомат, чтобы сняться с регистрации и прописаться в Винницкой области. Так как он закончил учебу уже. Йому там почали папери всі збирати, повели на медогляд з військовим якимось, провели його за півгодини і сказали - сюди привезуть, Велика Панасівська 205, щоб далі пройти медогляд обласний. Він його не пройшов і до сих пір не проходить, нічого не кажуть, не можна виходить, і не випускають

Она жалуется: парень не против послужить. Проблема в том, что он - единственный кормилец в семье.

Людмила Солоха, студентка

Виходить, що він годувальник сім*ї: сестра не працює - вона інвалід, мама - теж, і молодший брат. І тільки він працює, а його забирають

Евгений Рияко, адвокат, занимающийся проблемами призывников, соглашается с Людмилой. Говорит, что единственный кормилец в семье действительно имеет право на отсрочку. И в любом случае перед службой человека должны заранее предупредить о том, что его забирают в ряды ВСУ.

Евгений Рияко, адвокат

Если его просто забрали, то нарушили как минимум право быть заблаговременно уведомленным. Если в семье работает один человек, а всех остальных он содержит, тогда после того, как детально проверят его документы, подтверждающие эти факты, он может претендовать быть единственным кормильцем, который может претендовать на отсрочку.

Зато получить любые комментарии по этому поводу от представителей военкомата АТН сегодня не удалось: на телефонные звонки там не отвечали.

