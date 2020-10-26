Лукашенко объявили народный ультиматум

Лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум. Люди выходят на протесты, в стране начинаются забастовки. Об этом сообщает TUT.BY.

На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

В то же время в главном корпусе Белорусского госсударственного университета началась сидячая забастовка. В ней уже участвуют около 100 человек.

На предприятии "Гродно Азот" несколько цехов не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. Милиция Беларуси задержала от пяти до десяти участников забастовки.

В некоторых частях Минска с самого утра проходят цепи солидарности и перекрытие дорог