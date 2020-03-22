Лукашенко отказался забирать граждан Беларуси, застрявших за границей из-за пандемии Covid-19

22 марта 2020 г. 15:20
Источник: Зеркало недели
4 просмотра

Президент Александр Лукашенко отказался забирать граждан Беларуси, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Свое решение Лукашенко мотивировал тем, что многие белорусы улетели за границу, зная о распространении вируса, возможном закрытии грани и прекращении авиасообщения.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - заявил глава государства на совещании с руководством госорганов 21 марта.

Лукашенко предложил тем, кто выехал из страны по уважительным причинам, "договариваться о возвращении с МИД", сообщает "БЕЛТА".

"Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", - добавил он.

Ранее количество заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось с 69 до 76 человек, 15 человек выздоровели. 

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы для иностранцев и приостановили  прямое авиасообщение с другими государствами. Ряд стран вводят "визовые каникулы" для иностранцев, не успевших выехать из страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса. Впервые этот коронавирус был диагностирован в декабре прошлого года. Covid-19 быстрыми темпами распространяется по всему миру. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 140 странах на всех континентах. По официальным данным, заболели 307 297 человек, более 92 тысяч вылечились, 13 049 умерли.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.