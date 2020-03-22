Лукашенко отказался забирать граждан Беларуси, застрявших за границей из-за пандемии Covid-19

Президент Александр Лукашенко отказался забирать граждан Беларуси, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Свое решение Лукашенко мотивировал тем, что многие белорусы улетели за границу, зная о распространении вируса, возможном закрытии грани и прекращении авиасообщения.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - заявил глава государства на совещании с руководством госорганов 21 марта.

Лукашенко предложил тем, кто выехал из страны по уважительным причинам, "договариваться о возвращении с МИД", сообщает "БЕЛТА".

"Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать", - добавил он.

Ранее количество заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось с 69 до 76 человек, 15 человек выздоровели.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы для иностранцев и приостановили прямое авиасообщение с другими государствами. Ряд стран вводят "визовые каникулы" для иностранцев, не успевших выехать из страны.

11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса. Впервые этот коронавирус был диагностирован в декабре прошлого года. Covid-19 быстрыми темпами распространяется по всему миру. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 140 странах на всех континентах. По официальным данным, заболели 307 297 человек, более 92 тысяч вылечились, 13 049 умерли.