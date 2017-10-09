"Луной был полон сад". Открылась выставка творческих работ харьковской художницы Аллы Рукавицыной.

Вот эти графические работы сразу привлекают внимание посетителей . Вероятно потому, что они являются любимыми работами и самого автора. Хотя они и нетипичны для нее, признает Алла Рукавицына, которая известна батиком - это роспись по шелку. Сейчас мастерица представила украинские орнаменты в собственной интерпретации - рисует она их уже более 40 лет, но раньше широкой общественности не демонстрировала.

Алла Рукавицына, художница.

Здесь много новых работ. Наверное, процентов восемьдесят. И некоторые работе из прошлых коллекций. По одной, по две работы я собрала из прошлых коллекций, чтобы было болью объемно видно все это.

Изменение направления ее творчества происходит не впервые, говорит мастерица. Алла пробовала себя во многих направлениях. Она является автором более 30 интерьеров общественных зданий в Харькове, для которых создала два панно размером 60 квадратных метров. Они занесены в Книгу рекордов Харькова.

Наталья, дочь художницы

Я же видела, как она их рисует. На простом столе, обеденными карандашами творятся чудеса. И когда художник рисует - со стороны вроде бы ничего не происходит. А здесь, на этой выставке мы видим результат и он прекрасен.

Заниматься графикой художница мечтала с детства, говорит была рождена для этого. Но перед тем, как перейти к этой технике она прошла живопись, гобелены, керамику и, собственно, вышеупомянутые батики.

Игорь Березюк, ученик художницы

Вы представляете, сколько там труда ... Но без любви, без этой колосальной любви, которая наполняет ее жизнь, ее работы. Это было бы невозможно - создать 2,5 тысячи работ.

Между тем Алла планирует уже следующую выставку. Художница говорит, что мечтает о том, чтобы она стала семейной, а для этого нужно, чтобы ее дети и внуки также представили свои творческие работы.