Лужи, гололед и опасность травматизма: как харьковчане ходят по нечищеным тротуарам

Улица Нетеченская находится недалеко от начала проспекта Гагарина. Отличается от других она не в лучшую сторону. Ни дорога, ни тротуары здесь не почищены. К тому же здесь еще и огромные ямы, которые простираются на всю ширину дороги.

Людмила работает рядом и говорит, что каждый раз в дождь или снег даже кратковременное путешествие здесь заканчивается мокрой обувью.

Людмила Целгородцева

Вы видите сами, что здесь происходит – это я здесь уже работаю второй год и езжу вот таким вот способом. Как только замерзает это лед - это травматизм. Вроде бы как ЖЭК должен этим заниматься, но я так вижу, дворников тут вообще не имеется совершенно. Сколько бы я тут ни проходила, я никогда не вижу их, есть они тут или нет. Пока дойду до работы, ноги мокрые – это хорошо, если есть резиновые сапоги, а если их нет - уничтожается обувь, очень плохо.

С самого утра над городом сыплет то мокрый снег, то проливной дождь. Столбик термометра показывает плюс, и все осадки накапливаются на дороге и тротуарах.

И в то время, как в центре города упорно копаются дворники, которые расчищают тротуары от мокрой грязи, окраины города, внутриквартальные дороги и небольшие улицы остаются без внимания коммунальных служб.

Светлана Костина

Ну, у нас же есть мэр города – вот он должен подумать об этом. А что у нас в Харькове - только в этом году не расчищают? Я думаю, и в прошлом году было, и позапрошлом году было. Кто его знает, кто тут виноват: то ли мэр, то ли вот эти службы, которые должны чистить – тут мне непонятно, потому что у нас нет порядка, ни один закон не работает и ничего добиться нельзя.

Впрочем, за расчистку тротуаров отвечают не только коммунальщики.

Возле офисных зданий, магазинов и предприятий в Украине об этом должны позаботиться владельцы этих помещений.