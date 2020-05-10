Ляшко назвал сроки завершения масочного режима

10 мая 2020 г. 15:00
Источник: Корреспондент.net
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Заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что масочный режим в стране может завершиться к концу лета. Об этом он сказал  в своем интервью в воскресенье, 10 мая.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", – сказал он.

Ляшко добавил, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина – 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", – добавил он.

Напомним, в Украине четвертый день подряд выявляют более 500 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевших стало больше на 522, а общее число превысило 15 тысяч, при 391 летальном случае.

 

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