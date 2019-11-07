Ляшко поскандалил с нардепом Герусом и порвал ему рубашку (видео)

Экс-нардеп Олег Ляшко устроил конфликт с нынешним нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Ляшко обвинил Геруса в том, что тот, мол, лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии.

"Сегодня случайно увидел "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России.

Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от этого никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!", - написал Ляшко в Facebook.

Бывший нардеп выложил видео инцидента, которое снимал его помощник.

На нем видно, что конфликт спровоцировал Ляшко, который обвинял Геруса и тыкал в него пальцем.

Тот не выдержал, и началась толкотня, во время которой Ляшко порвал Герусу рубашку.

Герус также в Facebook рассказал о конфликте с Ляшко.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Пониженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно, претензия Ляшко - это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Поскольку на этом хорошо зарабатывал его любимый "немонополист", - отметил Герус.

Нардеп добавил, что после толкотни "все нормально, пострадала только рубашка.

"Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться. Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс)политиком, то - это хороший индикатор, что и как делать дальше. А в немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до дна" - написал он.