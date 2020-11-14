Ляшко рассказал, что осложняет течение COVID-19

14 ноября 2020 г. 14:15
Источник: Укринформ
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Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания. Об этом заявил в телеэфире заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь ... Углеводороды (продукты - ред.), низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине выявлены 12 524 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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