Ляшко рассказал, что осложняет течение COVID-19

Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания. Об этом заявил в телеэфире заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь ... Углеводороды (продукты - ред.), низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине выявлены 12 524 случая коронавирусной болезни COVID-19.