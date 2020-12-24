Людей, которые хотят пересечь границу с Россией, стало намного меньше

Заграничный паспорт, страховка и приглашение от родственников – такие документы взяла с собой Елена, чтобы пересечь границу с Украиной. Она на праздники едет навестить свою дочь, которая живет в Харькове.

Елена

Основания въезда, я же из России еду в Украину. Вот основания, у меня там, допустим, дочь либо сын, либо родители - к кому я еду, я должна предоставить пакет документов, ксерокопии...

При сегодняшних реалиях страховка, которая покрывает лечение от «ковида», является обязательным. Если ее у человека не окажется, то пограничник имеет право не пропустить человека далее. Сейчас пройти границу можно всего 30 минут, ведь желающих действительно крайне мало. Если в прошлом эту границу за год пересекло пять миллионов граждан, то в этом - всего два миллиона. А за сутки именно на этом пункте пропуска - "Гоптовка" - количество людей снизилось с восьми до трех тысяч

Владимир

Очереди стало меньше, чем раньше было. А то, что «ковид» – ну да, там проверяют на «ковид». А сюда, чтобы въехать, мне нужно показать документы, что у меня жена.

Впрочем, на новогодние и рождественские праздники, не исключают пограничники, поток людей может стать значительно больше.

Максим Бояр, нач. пресс-службы Харьковского пограничного отряда

Якщо збільшиться пасажиропотік, у нас підготовлені додаткові наряди, які будуть вистроєні, додатково відкриються смуги, щоб не було черги, щоб вони не очікували довго перетину кордону. На даний час за добу перетинає кордон близько 2000 осіб, ми очікуємо додаткове зростання до 4000 тисяч громадян за добу.

Сейчас между Украиной и Россией отменены все автобусные рейсы из-за пандемии «ковида».

Границу люди могут пересекать только пешком и на собственных авто.