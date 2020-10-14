Люди без масок, транспорт забитый, - полицейские анонсировали усиление контроля карантина

Накануне правительство продлило адаптивный карантин в Украине до конца года. Во всех регионах независимо от цветного зонирования - запрещено проведение массовых мероприятий с участием более полусотни людей, а также работа кафе и ресторанов с 22 до 7 утра и собственно работа ночных клубов. В "желтой зоне" нельзя собираться более 30 человек, а в "оранжевой" - более 20. Особое внимание уделили именно концертам, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал вообще от них воздержаться.

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины

Після таких, в лапках, веселих концертів зовсім не велело лікарям у медичних закладах і всьому медичному персоналу, який приймає хворих через тиждень після таких заходів.

Школам рекомендовали с 15 по 30 октября уйти на каникулы, а уже после них перейти на дистанционное и смешанное обучение. ВУЗам и училищам с 15-го на месяц перейти на дистанционное обучение, а студентов, проживающих в общежитиях по возможности попросили временно выехать, и на это время студентов пообещали освободить от оплаты за проживание. Несколько Харьковских ВУЗов уже перешли на онлайн обучение на ближайший месяц.

Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе ХНУ им. Каразина

Звичайно будуть певні труднощі з студентами медичного спрямування, хімічний факультет, фізико-технічний мабуть біологічний тому що багато роботи лабораторних можна провести лише очно. Тому тут є два варіанти - або ми трохи змінимо навчальний процес і ці лабораторні роботи проведемо після завершення карантину, або пробувати - є такі можливості але вони дуже складні щоб дистанційно проводити і лабораторні роботи в електронному форматі.

Горожане же считают, что пока все люди не поймут важности ношения маски и соблюдения дистанции - карантин будут продлевать постоянно.

Иван

Так воно й буде, безкінечно буде. Ви подивіться люди без масок ходять. В трамваях, в тролейбусах везде тому думаю, що надовго це.

Константин

Не только в масках проблема, руки, перчатки не особо кто надевает. В маршрутках в общественном транспорте в масках заходят и тут же их снимают. У меня есть много знакомых которые реально заболели, у меня соседи, которые переболели этой болезнью и довольно сложно протекала у них болезнь. Также есть знакомые-знакомых, которые действительно умерли просто банально умерли, потому что не вовремя обратились, потому что нехтували масками.

Константин

Должны маски носить и все. Ну, а шо остается делать? Ну, вот это шо было закрывать всем дома сидеть - ну вы понимаете, капут какой-то.

В полиции тем временем усиливают меры по предупреждению распространения коронавирусной пандемии. Говорят, будут действовать жестко в рамках действующего законодательства, а генерал полиции Валерий Сокуренко напоминает - что за нарушение карантина предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Сьогодні в Харкові захворілих, в Харківській області - 641 особа. Лікарні, заклади медичні переповнені, місць майже немає. Тому я б просив, я звертаюсь з проханням, з вимогою до всіх жителів не забувати про санітарні норми, не забувати про масочний режим - тільки в масках в громадському транспорті.

На Харьковщине же за сутки побороть Covid-19 не смогло восемь человек, в общем болезнь погубила 434 пациента. Сейчас в регионе под контролем находится более 20 000 больных на коронавирус.