Люди, тяжело переболевшие COVID-19, могут до конца жизни страдать от повреждений легких и психических расстройств

До трети людей, которые тяжело переболели новым коронавирусом, могут пожизненно страдать от повреждений легких различной степени, хронической усталости и психических расстройств. Об этом со ссылкой на выводы британской Нацслужбы здравоохранения пишет местное издание The Daily Telegraph.

По словам главы британского центра по восстановлению от COVID-19 доктора Хилари Флойд, ее шокировало количество людей среднего возраста (40-50 лет) в реанимации, не имевших до коронавируса сопутствующих отягощающих болезней, которые после выздоровления не могут прийти в норму от хронической усталости и нетрудоспособности.

"Это люди, которые были независимы, занимались своим делом, ходили в спортзалы, плавали, занимались спортом. А теперь они не в состоянии выбраться из постели. Мы действительно не ожидали такого. Думали, они будут старше", - отметила она.

В NHS полагают, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких (снижающие функциональность органа "шрамы"), каждый пятый переболевший может получить когнитивные проблемы (до 70% больных испытывают бредовое расстройство). У 10% переболевших отмечалось серьезное поражение тканей сердца. Коронавирусная болезнь также повышает вероятность развития в будущем болезни Альцгеймера, теоретизируют в NHS.

Некоторые эксперты сравнивают ситуацию с долгосрочными эффектами от COVID-19 с той, что складывается после полиомиелита.

Медики полагают, основываясь на данных после вспышек SARS и MERS, что в среднем переболевшим потребуется год, чтобы выйти на максимально возможный после избавления от вируса уровень здоровья. Тем не менее, ученые пока не знают наверняка, сколько времени требуется инфицированным для полного выздоровления от COVID-19 и возможно ли оно. Чтобы изучить долгосрочный ущерб здоровью от болезни, в Британии начали в июне двухлетнее исследование.