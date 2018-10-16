Люми-Дент — лучшая стоматология с точки зрения цены и качества в Киеве®

Выбирая стоматологическую клинику для лечения и профилактических осмотров, мы хотим, чтобы она соответствовала сразу нескольким требованиям. Медицинский центр должен предлагать качественные услуги, при этом обладать невысоким ценником, желательно — располагаться в непосредственной близости от дома.

Принято считать, что хорошая стоматология не может отвечать всем трем параметрам одновременно. Однако цены на услуги клиник стоматологии Люми-Дент в Киеве, ознакомиться с которыми можно на сайте https://www.lumident.kiev.ua/price, подтверждают — хорошая стоматология бывает по-настоящему удобной для клиентов.Какие преимущества может предложить Люми-Дент?

Стоматологические услуги европейского уровня по доступным для обычных клиентов ценам

Прежде всего, сеть клиник Люми-Дент заслуженно гордится своими техническими возможностями. Стоматологическая диагностика, лечение и протезирование осуществляются с использованием новейших приборов. В распоряжении клиники находятся:

компьютерные томографы, позволяющие проводить полноценные челюстно-лицевые исследования — в том числе и томографы с цефалостатом;

дентальные микроскопы, гарантирующие высочайшую точность стоматологических работ;

стоматологические лазеры, которые используются в протезировании, пломбировании и хирургии;

аппараты компьютерной анестезии, позволяющие свести к минимуму неприятные ощущения при проведении обезболивания зубов перед вмешательством;

цифровая система получения оттисков и система компьютерной регистрации прикуса T-Scan, использование которой гарантирует идеальную геометрию протезов, коронок и пломб;

система озонирования, которая применяется как в лечении воспалительных недугов, так и в стерилизации инструментов.

Люми-Дент — это 15 отлично оборудованных стоматологических кабинетов в Киеве. Филиалы клиники всегда находятся рядом с домом клиента, где бы он ни проживал. В сети клиник работают лучшие врачи с большим практическим опытом и высокой квалификацией, оказываются услуги как взрослой, так и детской стоматологии и ортодонтии.

Что касается цен, то стоимость услуг в Люми-Дент — одна из самых доступных по Киеву. Сеть стоматологических клиник грамотно организует работу своих кабинетов и пользуется высоким доверием клиентов — поэтому может сохранять низкие цены без ущерба для себя.

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