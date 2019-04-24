Лжеминеров школы в центре Харькова нашли

Полиция установила лиц, причастных к «заминированию» харьковской школы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,

Полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 12 и 11-летние ученики этой же школы. По словам подростков, они решили пошутить и сообщить в полицию о заминировании.

Напомним, 24 апреля в 9:13 в полицию поступило сообщение о том, что в школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка.

В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Также решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.