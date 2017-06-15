Магниты, которые спасают жизни. В военном госпитале показали уникальное оборудование

Боец 93 бригады Александр Ставничий в госпиталь попал с осколочным ранением руки. Во время службы в Луганской области он попал под минометный обстрел.

Александр Ставничий, боец 93 ОМБр

Навчався мінометний обстріл. Я дивився в бінокль, осматрював територію. І слишу виход. Я пригаю в окоп і чую в руки осколки. Ось тут воно глибоко було.

Раненого бойца сначала доставили в госпиталь Северодонецка, однако, когда там врачи помочь не смогли, парня вертолетом переправили в Харьков. Главной проблемой оказался осколок, который буквально "засел" в предплечье. Его вытащили с помощью специального магнита, который разработали медики госпиталя совместно с учеными харьковского физтеха. На вооружение у врачей такое оборудование уже около двух лет. За это время инструмент усовершенствовали и теперь он незаменим при лечении ранений. Магниты позволяют извлекать осколки уже при обследовании в полевых условиях. Кроме того, они помогают доставать осколки даже из глубоких ран, где скальпель применять опасно.

Владимир Негодуйко, начальник операционного отделения харьковского госпиталя

Мы их используем как на органах грудной клетки, на органах брюшной полости, так извлекается из полости черепа, шея, мягкие ткани, суставы, и сердца даже есть.

За это время с помощью харьковской разработки провели уже более тысячи операций. В среднем, поясняют медики, процесс реабилитации после такой операций сокращается на 6 --8 дней. Некоторые из магнитов разрабатывали непосредственно для конкретного больного.

Алексей Великодный, ст научный сотрудник Харьковского физико-технологического института

Был парень с ранением стопы, в течение недели надо было сделать и решить проблему. Это все "хендмейд". Это все ручная работа и единичные экземпляры.

Сейчас разработано около 20 типов комплектов. Они применяются уже не только в Харьковском, но и в других военных госпиталях.