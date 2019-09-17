Максим Криппа: идея на миллион – смесь для выпечки “Вулкан”®

Еще в молодости Максим Криппа сильно любил выпечку, но у него всегда было к ней много претензий. Любовь к кексам побудила его разработать собственную эксклюзивную смесь. При этом он занимался спортом и вел здоровый образ жизни, поэтому было важно, чтобы это была здоровая пища. Люди привыкли, что, читая состав продуктов, можно ужаснуться от увиденного. К тому же питание – это то, что действительно важно, в отличие от всяких онлайн-казино.

Криппа Максим Григорьевич еще в студенческие годы думал, как предложить людям что-то новое – вкусное и в то же время полезное. Забавно, что учился он на экономиста и дальше пошел работать в маркетинговый отдел компании “Ростелеком”. Но зов сердца был сильнее, поэтому перспективную работу пришлось бросать ради призвания. Агент – это не о Максиме Криппе, его душа лежит к здоровому питанию.

Как Криппа Максим бросил “Ростелеком”, чтобы заняться смесями для выпечки

Прежде чем окончательно прийти к идее заняться собственным бизнесом, Максим Криппа проработал маркетологом более 10 лет. Последнее место работы – компания “Ростелеком”. Его всю жизнь смущала еда в супермаркетах. «Как им не стыдно делать такой состав и позиционировать себя как производителя здорового питания»? – возникало негодование в голове Максима Криппы. В последние годы ситуация улучшается, но еще 5 лет назад йогурт без глюкозно-фруктозного сиропа был диковинкой. Это при том, что вред вещества на здоровье человека изучен еще в прошлом веке.

Однажды Максим Криппа твердо решил, что хочет дать людям, которым небезразлично их здоровье, возможность питаться не только полезно, но и вкусно. Кто-то пытается покупать безглютеновую муку и самостоятельно искать правильные пропорции, чтобы получать вкусную выпечку и блинчики.

Но жизнь современного человека такова, что у него никогда нет времени. Ему важно иметь возможность быстро готовить сладкие закуски, которые будут вкусными и полезными. Прежде чем придумать пропорции смеси “Вулкан”, была испробована не одна сотня рецептов. Только целеустремленность помогла Максиму Криппе достичь совершенства “Вулкана”. На приготовление уходит несколько минут, зато какое вкусное блюдо получается в конечном итоге!

Начать Максим Криппа решил с экологических смесей, в которых нет пшеничной муки. “Вулкан” позволяет готовить блины, пирожные, банановый хлеб и многое другое.

Из чего состоит смесь?

Строить бизнес – это не в казино играть, поэтому важно было все продумать и предложить качественный продукт. В составе “Вулкана” – два сорта риса, кокос, гречка, семена льна, тапиока, кокосовый сахар, чиа, корица и какао. Все это используется для различных миксов.

На рынке смесей для здоровой выпечки нет такой конкуренции, как в сфере онлайн-казино, к примеру. С другой стороны, Максим Криппа отдает себе отчет в том, что его идею могут “одолжить” крупные представители пищевой промышленности. Популярный в узких кругах продукт, в перевозке и хранении неприхотлив – идеальный способ увеличить объемы продаж и привлечь внимание новых потребителей. Но “Вулкан” держит марку, балансирует на грани минимальной рентабельности и не стремится к удешевлению производства. Это способствует росту популярности продукта даже среди тех, кто никогда не задумывался о том, что он употребляет.

Также новоиспеченный предприниматель Криппа Максим Григорьевич не собирается останавливаться на достигнутом, и в будущем планирует расширить линейку продукции. Бизнес – это не казино, и действовать нужно не наобум, а на опережение. Даже отсутствие огромного капитала или соответствующих связей не помешало выйти на продовольственный рынок.

Какие трудности приходилось преодолевать поначалу?

Максиму Криппе важно было собрать команду единомышленников, поэтому о людях из пищевого сектора он поначалу не думал. Из-за этого возникло множество трудностей, связанных с тем, что никто не знал, как работает отрасль. Максим Криппа со своей командой хотел создать вкусный и при этом полезный продукт, который ранее нельзя было встретить ни в одном магазине. Остальное – дело техники.

Где производятся смеси для выпечки?

Сегодня для этого был выбран экологически чистый завод, имеющий все необходимые сертификаты и разрешения. Максим Криппа выбрал модель аутсорсинга, когда производство, транспортировка и хранение находятся в руках внимательно отобранных сторонних компаний. Это позволяет быть более конкурентоспособным и гибким, вкладывать больше денег в новую продукцию и рецептуру.

Главная текущая цель – чтобы безглютеновая смесь для выпечки “Вулкан” лежала на полках в каждом супермаркете по всей территории страны, а в будущем – и за ее пределами. Ведутся многообещающие переговоры с новыми партнерами, так что все будет хорошо.