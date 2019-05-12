Мальчика, которого похитил отец-иностранец, отпустили из посольства Дании: родители договорились

Двухлетнего мальчика, которого у матери похитил отец-датчанин, отпустили из посольства Дании, где он провел больше недели.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

После очень напряженного периода родителям малыша все же удалось договориться о совместном воспитании ребенка - мальчик будет жить с каждым из родителей по полгода. Это была устная договоренность, которая требовала документального заверения.

11 мая сын воссоединился с матерью.

“В сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только что Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой. Мама и отец мальчика заключили соглашение и дальше совместно будут воспитывать своего сына. Спасибо коллегам, и особенно моему другу министру Андерсу Самуельсену, а также всем, кто помогал со стороны. Вместе сделали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно менее травматично для ребенка”, - написал глава МИД Украины Андрей Климкин в соцсети.

Напомним, после того, как родители маленького Даниэля развелись, они не могли прийти к согласию о том, с кем будет проживать ребенок в дальнейшем. В результате отец мальчика похитил ребенка с улицы, когда мальчик гулял со своей бабушкой-украинкой.

Более недели ребенок с отцом и тетей-иностранкой находились на территории посольства Дании в Киеве. Мать ребенка находилась снаружи – на территории посольства и умоляла пустить ее к ребенку. В дело вмешался МИД Украины. Павел Климкин включился в ситуацию и общался с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуельсеном.