Маленькая София нуждается в помощи на лечение

Маленькая София борется с онкозаболеванием и нуждается в помощи на лечение.

Девочка появилась на свет в октябре 2018 года, а в конце декабря на плановой проверке в ходе проведения УЗИ врачи обнаружили новообразование в забрюшинной полости.

В результате обследования малышке поставили диагноз – нейробластома 4-й стадии.

Первый курс химиотерапии девочка прошла в Киеве.

Благодаря неравнодушным людям уже удалось собрать средства, необходимые для начала лечения Софийки.

Сейчас Софийка и ее мама находятся в Израильской онкологической клинике, где малышке начат новый курс химиотерапии, проведена биопсия и МРТ.

Каждый день пребывания в клинике стоит 1700 $, кроме того, на дальнейшее лечение без учета собранных средств необходимо 92 тысячи долларов.

Деньги необходимо собрать как можно скорее, поэтому семья маленькой Софии обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о дальнейшей помощи в сборе средств.

Реквизиты для помощи Софии:

Карта Приватбанка (гривны) 5168 7573 8992 0879 Краснокутская Анастасия (мама)

Родители Софии будут благодарны неравнодушным за любую помощь.