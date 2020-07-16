Маленький харьковчанин борется с тяжелой болезнью и нуждается в помощи на лечение

Маленький харьковчанин Бирченко Алексей борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение.

Врачи поставили 5-летнему ребенку тяжелый диагноз: супраселлярная опухоль головного мозга. Гидроцефалия.

Мальчика обследовали и провели уже две сложных операции.

Однако он нуждается в дальнейшем оперативном лечении, стоимость которого оплатить семья ребенка уже не в силах.

Как рассказала мама Алеши, Ирина, общий бюджет операций составляет 210 000 гривен, таких денег у них уже нет, поскольку все средства исчерпались во время предыдущего лечения.

Поэтому харьковчанка просит откликнуться всех, кто хочет и может помочь ее сыну справиться с недугом.

«Сейчас мы в реанимации в критическом состоянии после операции. Помогите спасти сына, ему только 5 лет. И он очень хочет стать военным», - просит она.

Перечислить средства для помощи Алексею можно на карту Приват банка.

Номер карты ПБ: 4731 2196 1463 2754 Бирченко Ирина Владимировна

Телефон: (099) 112 61 25