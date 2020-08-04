Маленькому жителю Харьковской области нужна помощь на лечение СМА

Маленький житель Харьковской области Артём Грачиков борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи неравнодушных.

Артем родился 15 августа 2019 года здоровым ребенком. Но на 3-й неделе жизни его ручки и ножки начали слабеть, нарушилось дыхание.

«Мы сразу же обратились к неврологу.

Начали обследования, сдавали различные анализы.

Лишь спустя 3 месяца был поставлен страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 типа», - рассказала его тетя Анастасия.⠀

СМА - редкое генетическое заболевание, которое из-за сломанного гена вызывает атрофию всех мышц тела. 1 тип - самый опасный, так как проявляется в раннем возрасте от 0 до 6 месяцев. При СМА у ребенка сначала слабеют мышцы рук и ног, со временем начинаются проблемы с глотанием, потом с дыханием и в конце концов болезнь добирается до сердца. Без лечения и поддерживающей медаппаратуры такие детки не доживают до 2 лет.⠀

Единственный шанс на спасение Артёма, это самый дорогой в мире препарат "ZOLGENSMA" стоимостью 2 231 034 $

По словам родственницы мальчика, это просто космическая сумма для семьи.

В связи с этим семья Грачиковых просит всех неравнодушных людей помочь и спасти жизнь Артёма.

Реквизиты для помощи⠀

ПриватБанк⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4149 4390 4155 8010 гривны, рубли⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5168 7574 1100 1433 - $ доллары - Грачикова Маргарита (мама)⠀⠀⠀⠀

БФ" Країна добрих справ"

Подробности, документы, другие реквизиты в Инстаграм: @grachikovartem