 

Мама сбитого на перекрестке 3-летнего ребенка обратилась за поддержкой к харьковчанам

27 июля 2019 г. 17:16
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Как ранее сообщалось, 26 июля около 20:35 в Харькове на перекрестке проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда на пешеходном переходе автомобиль патрульной полиции сбил переходившую на пешеходном переходе 59-летнюю женщину, рядом с которой шел 3-летний мальчик.

Мама ребенка обратилась за поддержкой к харьковчанам.

Соответствующее видеообращение с просьбой харьковчанки поддержать их семью было опубликовано на одном из городских YouTube-каналов.

Как отметила женщина, ее сын с бабушкой шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

По словам женщины, никто из полицейских не представлялся, ничего не было засвидетельствовано, протокол не сдали. Их отвезли в больницу, и на этом все закончилось. С нами на связь никто не выходил.

"Я хочу, чтобы все происходило в рамках правового поля, так как на месте моего сына может оказаться ваш ребенок или близкий человек", - рассказала харьковчанка и добавила, что сейчас отец ребенка отправился писать заявление в Слободской райотдел полиции, и попросила поддержки у харьковчан.

«С нами такое произошло впервые, мы не знаем, с чего начинать, даже неизвестно, открыто хотя бы административное производство. Я благодарна Богу, что все именно так обошлось, но прошу неравнодушных людей подъехать в отделение и поддержать моего мужа", - попросила харьковчанка.

Харьковчанка сообщила, что будет настаивать на увольнении из органов полиции виновного в данном ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту решается вопрос о внесении информации в Едрей по ч. 1 ст. 286 УК с последующей передачей материалов в ГБР.

 

Видео: 

Мама о сбитом полицейскими ребенке

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