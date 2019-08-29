 

"Мама, слышишь, как пахнут терриконы?" День памяти погибших защитников Украины в Харькове

29 августа 2019 г. 19:15
Автор: Наталья Белокудря
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Лидия и Андрей Бутыльские держат фотографии своего погибшего сына Андрея. Вся семья родом из Донецка. Полтора года, как его не стало, рассказывает мама.

В 2014 году он был в «Самообороне» Харькова, потом пошел в «Айдар», воевал в разных местах - Счастье, Марьинка, Светлодарская дуга, Луганский аэропорт.

Отец Андрея рассказывает: его сын был снайпером, получил несколько ранений, но всегда возвращался к собратьям. Сначала имел позывной "Щелкун", но потом война его позывной сменила на "Седой":

Андрей Бутыльский, отец погибшего воина

Постарел очень, поседел, он почти белый был. От переживаний всех, контузия…

Мама погибшего героя признается, что сегодняшний день очень печальный для них, ведь сын так и не исполнил свою мечту:

Лидия Бутыльская, мама погибшего воина

Он всегда говорил: «Мама, слышишь ,как пахнут терриконы, когда печь топят углем, и слышно запах терриконов, пыль о т  терриконов», а для него такое все было родное, там были его двоюродные братья, сестры, и он освободить хотел Донецк и вообще Украину, но.. не получилось!

Акция началась с минуты молчания и исполнения государственного гимна. Далее прозвучал трехкратный салют и началась церемония возложения цветов

Николай Шарий, заместитель военного комиссара Харьковской области

Ми шануємо пам'ять героїв, які віддали свої життя за Украину і за її незалежність, тому це свято своєчасне, напевно, треба пам'ятати про цих героїв щороку  і віддавати їм шану!

После возложения цветов семьи погибших героев вместе с волонтерами и действующими военными поехали на Аллею славы, где похоронены большинство бойцов, которые были родом из Харькова.

 

Видео: 

День памяти погибших защитников Украины в Харькове - 29.08.2019

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