Мандаринопад в Днепре: фура из-за ДТП оставила на дороге след из цитрусовых

В Днепре 3 декабря около 16:00 на проезде Гальченко произошло ДТП. Участники аварии скрылись с места происшествия, однако оставили большой мандариновый след.

Скорее всего, в дорожно-транспортном происшествии побывала фура, из которой выпал груз. Цитрусовых было так много, что для уборки дороги вызвали коммунальный трактор и машину для чистки асфальта.

Жители домов рядом обрадовались такому новогоднему подарку, бросились собирать мандарины и разносить их по домам. Они жаловались, что автомобили раздавили немало плодов.

На вызов приехали патрульные. Они выясняли, как мандарины выпали из грузовика.

Даже после уборки жители до сих пор приходят на место ДТП. Говорят, наслаждаться необычным ароматом возле дороги – особое удовольствие.