Оппозиционера из Беларуси Марию Колесникову задержали на границе с Украиной - СМИ

Члены Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 7 сентября выехали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины.

Об этом сообщают государственные СМИ Белоруссии.

"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - передает информагентство БЕЛТА.

В то же время Государственный пограничный комитет Беларуси сообщает, что Колесникова вместе с двумя членами Координационного совета пересекли границу с Украиной.

БЕЛТА также обнародовала заявление Ивана Кравцова о выезде из Беларуси. На видео член Координационного совета белорусской оппозиции Кравцов утверждает, что оставляет Беларусь "на время".

TUT.BY цитирует официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, который утверждает, что 8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины".

Напомним, утром 7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. В милиции заявление приняли.