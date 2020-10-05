Марс подойдет на минимальное расстояние к Земле - его можно будет увидеть невооруженным глазом

Во вторник, 6 октября, Марс подойдет на минимальное расстояние к Земле. Красная планета будет находиться на расстоянии 62,1 миллиона километров, в следующий раз такое сближение произойдет только через 15 лет, сообщает Science Alert.

Отмечается, что благодаря этому Марс будет настолько ярким, что его можно будет легко увидеть невооруженным глазом. Планета будет располагаться в регионе с малым количеством звезд. Если повезет, можно будет также увидеть Юпитер и Сатурн, которые будут располагаться близко к горизонту.

Орбиты и Марса, и Земли являются слегка эллиптическими, поэтому в определенные периоды времени они могут оказаться на очень близком расстоянии друг от друга. Наибольшее сближение возможно тогда, когда Земля находится в наиболее удаленной точке от Солнца (афелий), а Марс – в наиболее близкой (перигелий). В этом случае расстояние между планетами составляет всего 54,6 миллиона километров.

В 2003 году астрономы зафиксировали сближение на расстояние 55,7 миллиона километров, а 2018 – на 57,6 миллиона. Следующее сближение после того, которое произойдет в этом году, ожидается в 2035 – тогда расстояние между планетами составит 56,9 миллиона километров.

В моменты наибольшего отдаления Марс и Земля находятся на расстоянии 401 миллиона километров. Это происходит, когда обе планеты оказываются по разные стороны от Солнца в афелии.