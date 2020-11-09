Марш народовластия в Беларуси: среди задержанных есть известные люди

В Беларуси до сих пор продолжаются протесты. На 92-й день задержали более одной тысячи митингующих на Марше народовластия.

Больше всего задержаний произошло в Минске. Такие данные обнародовала правозащитная организация "Вясна". Еще несколько десятков человек взяли под стражу в других городах страны – Гомеле, Витебске, Бобруйске.

С 12 часов дня и до 02 ночи понедельника, 9 ноября, задержали всего 1023 человека. Этот список постоянно дополняется. Среди задержанных есть и известные люди:

"Мисс Беларусь 2008" Ольга Хижинкова,

серебряный призер Олимпиады 2008 года Андрей Кравченко,

ведущий популярной детской программы Александр Жданович.

Последнего схватили, когда он вступился за женщину, на которую кричал полицейский.