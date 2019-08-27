 

Марш Независимости в Харькове. Как это было

27 августа 2019 г. 17:17
Автор: Наталья Белокудря
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В возложении цветов к монументу приняли участие воины ООС и участники АТО, общественные активисты, волонтеры, жители Харькова и области. На несколько минут все присутствующие замерли, чтобы присоединиться к всеукраинской акции "Сто колоколов" и минуты молчания по погибшим героям Небесной Сотни:

Анатолий Гаврилов, участник боевых действий

Я українець, і це моя земля, де я народився, де мої батьки жили. І я не дозволю нікому, щоб її оскверняли. Бойових побратимів згадую, які загинули. Багато загинуло людей. У нас за рік загинули 93 людини, це дуже погано, з якими я, з ними, служив, служив. Я тут, а їх немає

А вечером 24 августа  на площади Конституции - уже другое собрание. Впервые бойцы разных бригад, воевавших на Донбассе, ветераны войны, их родные и близкие отправились на Марш Независимости, чтобы поддержать Марш защитников, который проходил в Киеве.

Харьковский парад собрал почти тысячу человек. Участники марша держали национальные и красно-черные флаги в руках, и идя по главной улице города, они скандировали "Слава Украине! Героям слава!", "Смерть кремлевским оккупантам!" и прославляли борцов за независимость Украины. За маршем наблюдали сотни харьковчан, кричали участникам "спасибо", а девушки дарили розы.

Анатолий Коваленко, председатель организации ветеранов АТО в Харьковской области

Ми добивалися своєї незалежності і зараз добиваємося - ціною неймовірних зусиль, усі наші попередні покоління добивалися, і ми кров'ю наших побратимів, кров'ю наших дідів і прадідів. І вже 28  років ми - незалежні! Я сподіваюся, що ця цифра буде 2028  колись, ми будемо цим гордитися!

Дойдя до памятника Шевченко, участники провели небольшой митинг, спели гимн Украины и в конце, чтобы почтить память погибших воинов, зажгли файеры.

 

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