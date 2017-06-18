Марш равенства: участники покинули центр Киева, противники продолжают столкновения с полицией

18 июня 2017 г. 12:19
Источник: Новое время
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Участники Марша равенства под прикрытием полиции сели в метро на станции Льва Толстого и покинули центр Киева.

Между тем, у красного корпуса университета произошли столкновения противников Марша равенства с полицией. Задержали трех. Полиция пытается вывезти задержанных, но теперь полицию пытаются взять в кольцо.

Как сообщалось ранее, во время прохождения границы полиции возле станции метро Университет в Киеве у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку, а перед этим нашли газовые баллончики и балаклавы.

Напомним, старт Марша начался в 10:00. Участники собрались перед входом в Дом учителя на ул. Владимирской.

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