 

Марш Равенства в Харькове: полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка

15 сентября 2019 г. 17:40
8 просмотров

Харьковские правоохранители отчитались об обеспечении охраны общественного порядка во время Марша равенства, который проходил сегодня днем в центре Харькова. 

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, по состоянию на 16:53 грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано.

Сегодня все подразделения харьковской полиции работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД. 

Также во время Марша работали группы коммуникации и полиция диалога. 

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых - гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

"Мы провели встречи с организаторами Марша равенства и с теми, кому это не нравится, и смогли найти общий язык со всеми участниками. Поэтому обеспечили общественный порядок и безопасность в настоящее время, чтобы действительно права и свободы граждан не были нарушены", - подытожил Валерий Сокуренко. 

 

Видео: 

Поліція забезпечила охорону публічного порядку під час Маршу рівності у Харкові

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.