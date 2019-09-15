Марш Равенства в Харькове: полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка

Харьковские правоохранители отчитались об обеспечении охраны общественного порядка во время Марша равенства, который проходил сегодня днем в центре Харькова.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, по состоянию на 16:53 грубых нарушений правопорядка полицейскими не зафиксировано.

Сегодня все подразделения харьковской полиции работали в усиленном режиме. К охране общественного порядка были привлечены более 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД.

Также во время Марша работали группы коммуникации и полиция диалога.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, в Марше приняли участие около 2000 человек, среди которых - гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.

"Мы провели встречи с организаторами Марша равенства и с теми, кому это не нравится, и смогли найти общий язык со всеми участниками. Поэтому обеспечили общественный порядок и безопасность в настоящее время, чтобы действительно права и свободы граждан не были нарушены", - подытожил Валерий Сокуренко.