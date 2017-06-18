Марш равенства в Киеве: полиция задержала 7 его противников

Полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественный порядок в центре Киева. Задержанные - противники Марша равенства. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю.

"Задержали 7 человек, отвезли в райуправление. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", - заявил Зозуля.

В то же время, как заявил представитель Правого сектора корреспонденту 112 Украина, задержали 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко. Мы считаем, что это превышение служебных полномочий".

Ранее сообщалось, что участники Марша равенства под прикрытием полиции сели в метро на станции Льва Толстого и покинули центр Киева.

Между тем, у красного корпуса университета произошли столкновения противников Марша равенства с полицией.

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