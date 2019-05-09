«Маршал Жуков имеет право на жизнь! Мы ничего не нарушаем». Кернес - о переименовании проспекта

«Маршал Жуков имеет право на жизнь! Мы ничего не нарушаем», - так прокомментировал Кернес петицию о переименовании проспекта, которая появилась на сайте горсовета накануне, 8 мая.

«То, что касается переименования улицы Григоренко назад - в проспект маршала Жукова, это историческая справедливость, и мне очень приятно говорить это в День Победы, потому что кто-то захотел это сделать, но я считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь и имеет право его имя носить любой проспект, улица. Я работаю в рамках действующего законодательства. И мы ничего не нарушаем!», - сказал он во время своего визита на Мемориал Славы сегодня, 9 мая.

Напомним, свое мнение по этому поводу мэр опубликовал на своей странице в Фейсбук, попросив харьковчан поддержать данную петицию, чем разделил харьковчан на два лагеря – поддерживающих эту инициативу и несогласных с ней, ведь самое первое название данной улицы – Стадионная, и в проспект имени маршала Жукова ее переименовали в 80-х годах.

В честь Петра Григоренко проспект был переименован в рамках закона о декоммунизации.