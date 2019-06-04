Маршрутка, попавшая в крупную аварию на Салтовке, была нелегальной - горсовет

04 июня 2019 г. 10:50
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Маршрутка, которая сегодня, 4 июня, на проспекте Тракторостроителей попала в ДТП с грузовиком, была нелегальной. 

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается», - написал он.

«Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было, - добавил  Сидоренко.

Напомним, сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». 

По уточненным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.   

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