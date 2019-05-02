Машины разбились, люди пострадали. Праздничные выходные не прошли без ДТП

Проспект Тракторостроителей, накануне здесь не разминулись сразу три автомобиля: ВАЗ-21083, Toyota Land Cruiser и Lexus. Виктор работает неподалеку. Самого столкновения он не видел, однако последствия его поразили

Виктор, работник АЗС:

Джип и еще несколько машин разбитые вдребезги. Очень сильно, серьезная, видимо, авария. Слава богу, там без таких там жертв, все живы-здоровы. Такая страшная, жутко смотреть было на эти побитые машины

А вот Александр живет неподалеку от места аварии. Мужчина рассказывает, дорожно-транспортные происшествия здесь не редкость и все из-за неосмотрительности водителей, констатирует он.

Александр, местный житель:

Здесь да, по большей части, иногда бывают. Особенно на перекрестке - там частенько бывают. - С чем это связанно, по вашему мнению? - Невнимательность водителей на дороге

Из-за столкновения госпитализировали пассажира Лексуса, а для оформления ДТП на место вызвали следственно-опeративную группу

А это уже улица Краснодарская. Почти одновременно с тройным ДТП на проспекте Тракторостроителей, здесь также произошла авария. Дорогу не поделили Volkswagen Passat и Daewoo Lanos. Без пострадавших также не обошлось. В результате происшествия врачи госпитализировали пассажира Фольксвагена

Обе аварии произошли в 11 часов утра. Тогда Анатолий как раз шел мимо места происшествия

Анатолий, свидетель ДТП:

Машина Фольксваген ... или я не помню какая и такси. И этот выезжал, а этот товарищ такси, 5 машин начал обгонять

После чего, по словам мужчины, водителя такси занесло. Собственно поэтому он и столкнулся с Фольксвагеном. Свидетели рассказали, пассажир последней машины получил ушибы и переломы. Обстоятельства этого ДТП выясняют правоохранители. А вот деталями аварии с участием оперуполномоченного Новобаварского отдела полиции заинтересовались следователи Государственного бюро расследований. Происшествие случилось 27 апреля на проспекте Любви Малой. Тогда «ЗАЗ Lanos» под управлением полицейского сбил 66-тилетнего пенсионера просто не пешеходном переходе. В результате чего, пострадавший с телесными повреждениями оказался на больничной койке

Александр Белка, пресс-секретарь ГБР:

За фактом ДТП слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 ККУ - це порушення правил безпеки дорожнього руху. На даний момент встановлюються всі обставини автопригоди

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов или исправительные работы на срок до двух лет. Также нарушитель может оказаться за решеткой на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.